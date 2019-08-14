شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 14/8/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربى اليوم، الأربعاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيها من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيها من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

نهاراً

تكون درجات الحرارة حول مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس صيفياً اعتيادياً فوق الجبال وحاراً نسبياً فى عموم المناطق، بينما يبقى حاراً فى الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور السحب المنخفضة فى أقصى شمال المملكة.

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وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-15 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 29 درجة مئوية.

ليلاً

يسود طقس مُعتدل في عموم المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السُرعة.

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، بحيث تبقى الأجواء حارة بشكل عام في مختلف المناطق، وتعود لتصبح معتدلة في ساعات الليل في المناطق الجبلية، ودافئة الى حارة نسبياً في بقية المناطق المنخفضة، الرياح شمالية غربية .