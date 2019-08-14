شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع مأمور قسم شرطة الشروق بطلق نارى بالخطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى مأمور قسم شرطة الشروق مصرعه، داخل مكتبه إثر إصابته بطلق ناري من سلاحه الميري بالخطأ، وتم نقله للمستشفى. وعلي الفور انتقل إلى مكان الواقعة قيادات مديرية أمن القاهرة وتم تكليف رجال المباحث بالتحري حول الحادث. تلقى اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الشروق يفيد بسماع طلق ناري داخل مركز الشرطة، وانتقلت قيادات مديرية الأمن، وتبين من الفحص إصابة العميد أيمن أبو طالب، مأمور قسم الشروق بطلق نارى بالخطأ و تم نقله للمستشفى. Advertisements

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