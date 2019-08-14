شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيها من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيها من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 26 39

شبين الكوم 26 38

طنطا 25 36

دمنهور 25 35

الإسكندرية 23 34

بلطيم 22 33

مطروح 21 31

السلوم 23 33

سيوة 26 40

بورسعيد 26 32

دمياط 25 32

الزقازيق 24 37

الاسماعيلية 23 39

السويس 24 39

العريش 25 35

رفح 24 34

رأس سدر 27 41

نخل 18 38

نويبع 26 34

طابا 28 35

كاترين 17 32

الطور 26 36

شرم الشيخ 27 38

الغردقة 27 38

مرسى علم 28 35

الفيوم 26 40

بنى سويف 26 40

المنيا 25 40

أسيوط 25 40

سوهاج 25 41

قنا 25 41

الأقصر 26 42

أسوان 28 42

أبوسمبل 27 41

الوادى الجديد 22 43

شلاتين 30 38

ابو رماد 29 36

حلايب 30 35

رأس حدربة 28 35

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:



الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 40

المدينة 28 41

الرياض 29 44

المنامة 23 38

أبوظبى 33 43

الدوحة 33 38

الكويت 33 45

دمشق 18 38

بيروت 27 32

عمان 19 33

القدس 19 31

غزة 23 32

بغداد 31 48

مسقط 28 32

صنعاء 14 24

الخرطوم 24 31

طرابلس 24 31

تونس 22 32

الجزائر 20 27

الرباط 20 28

نواكشوط 24 31

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 23 40

اسطنبول 22 30

اسلام اباد 25 32

نيودلهى 27 33

جاكرتا 23 33

بكين 21 32

كوالالمبور 24 31

طوكيو 27 33

أثينا 22 34

روما 17 32

باريس 16 22

مدريد 17 33

برلين 12 21

لندن 13 18

مونتريال 14 23

موسكو 17 24

نيويورك 20 27

واشنطن 22 31



