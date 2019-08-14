شكرا لقرائتكم خبر عن من 500 لـ20 ألف جنيه.. عقوبة السب والقذف والتهديد على "الواتس والفيس بوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض الكثير منا للمضايقات والسب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة وأن هذه الوسائل لا تخضع للرقابة الكاملة، ”الخليج 365” يوضح عقوبة تلك الجريمة طبقاً للقانون.

ويقول المحامى عبد الرحمن العنانى، إن التعرض للسب أو القذف أو المضايقة، باستعمال أجهزة الاتصالات سواء كان ذلك بواسطة التليفون أو جهاز الحاسب الآلي أو البريد الإلكترونى، أو الرسائل الالكترونية أو الإنترنت أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى، فإن ذلك يشكل الجريمة المنصوص عليها في المواد 166 مكرر و306 و308 مكرر من قانون العقوبات والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

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وأضاف العنانى أن هذه الجرائم يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه.