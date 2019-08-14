شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتقدم على شرطة.. اعرف كيفية إجراء كشف الهيئة لهذا العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع الطلاب الراغبين للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام للجنة الاختبار "الهيئة" في الاختبار الأخير، وذلك عقب اجتياز الطالب لكافة الاختبارات بنجاح.
ويمثل الطالب أمام اللجنة المُشكلة للاختبار والتي تطبق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية بهدف إنتقاء أفضل العناصر.
وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وافق على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على مجموع 65%.
وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم، عن موعد تقديم طلبات الالتحاق لأكاديمية الشرطة، وذلك اعتبارًا من الأربعاء 24 يوليو حتى الخميس 15 أغسطس.
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