شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلقى العظة الأسبوعية من الإسكندرية ويكرم المتفوقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأربعاء، ونحو 2000 خادم من كنائس الإسكندرية، بالكاتدرائية المرقسية، وسيترأس البابا تواضروس صلاة العشية و نهضة العذراء مريم ثم يلقى العظة الأسبوعية.

ويكرم البابا تواضروس، نحو 30 شخص من المتفوقين وأوائل الثانوية العامة بالاسكندرية.