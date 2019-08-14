البابا تواضروس يلقى العظة الأسبوعية من الإسكندرية ويكرم المتفوقين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأربعاء، ونحو 2000 خادم من كنائس الإسكندرية، بالكاتدرائية المرقسية، وسيترأس البابا تواضروس صلاة العشية و نهضة العذراء مريم ثم يلقى العظة الأسبوعية.
ويكرم البابا تواضروس، نحو 30 شخص من المتفوقين وأوائل الثانوية العامة بالاسكندرية.
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