شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس جامعة القاهرة: تأهيل معهد الأورام لم يتوقف طوال أجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الملحمة التى يقودها المصريون بمعهد الأورام لن تتوقف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال،"مستمرون فى إعادة تأهيل المبنى الرئيسى لمعهد الأورام بعد تضرره من الحادث الإرهابى الذى شهدته المنطقة الأمامية له، وسنستغل إجازة عيد الأضحى المبارك لإعادة الوضع أفضل مما كان".

وأضاف الخشت فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هذه العملية لن تهدأ إلا بإعادة معهد الأورام إلى أفضل مما كان عليه، مشيرا إلى أن هذه التجديدات وإعادة التأهيل ستؤتى ثمارها عما قريب بإعادة تصميم مباني المعهد بمواصفات حديثة، من خلال توسعة الغرف والأماكن المخصصة لاستقبال المرضى، وتأهيل الأماكن المخصصة لتقديم العلاج الكيماوي، بما يضمن راحة المريض، وبما يلائم الأعداد الكبيرة الوافدة على المعهد بصفة يومية".

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وكذلك تتضمن أعمال التطوير توفير أماكن خاصة لانتظار المرافقين، وربط مبنى المعهد بمبنى العيادات الخارجية، بما يضمن مرونة انتقال الحالات المرضية بين أجزاء المعهد، كما وجهت بتطوير نظام العمل داخل مبنى الطوارئ، وإجراء التعديلات اللازمة للارتقاء بالخدمة الطبية التي يقدمها، وكذلك فصل القسم الإداري عن أماكن تلقي العلاج، وتطوير الخدمات الإدارية بوضع نظام عمل إداري جديد.

وتابع الخشت، أن عمليات التطوير تتضمن مراعاة كافة المواصفات الهندسية والإنشائية المطلوبة، وفقًا لأحدث معايير السلامة الخاصة بالمنشآت الطبية، مضيفا أننا لا نسعى فقط لإعادة تشغيل المعهد، وإنما نسعي لتحديثه بشكل كامل، وتطوير مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى المترددين عليه بشكل أفضل، مضيفًا أن المريض المصري يستحق تلقي خدمة طبية جيدة.

وأكد رئيس جلمعة القاهرة، أن العمل سيعود بالمبنى الشمالي بعد إجازة عيد الأضحى، وأن المعهد مستمر في تقديم خدماته للمرضى مع عملية التحديث والتطوير.