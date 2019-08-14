أول تعليق من نقيب المحامين بعد إقرار تعديلات قانون المحاماة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أشاد سامح عاشور نقيب المحامين، بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعديل بعض أحكام قانون المحاماة.

ونشر "عاشور"، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، الثلاثاء، صورة تعديلات القانون من الجريدة الرسمية، وكتب عليها: "مبروك.. تعديل قانون المحاماة، القانون ١٤٧ لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983".

وهنأ المتابعين، نقيب المحامين، على إقرار القانون، مؤكدين أن النقيب كان من أهم الأسباب التي أدت إلى هذا الإنجاز الكبير، واعتبروا الخطوة تتويجًا لرفعه ومكانة المحاماة وترجمه قانونيه لتلك الاستحقاقات بعد مارثون طويل وشاق.

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الرئيس السيسي يصدق على تعديلات "قانون المحاماة"