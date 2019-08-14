أخبار مصر | النقل: وليد عوض رئيسا لهيئة ميناء دمياط وطارق شاهين لميناء الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقل: وليد عوض رئيسا لهيئة ميناء دمياط وطارق شاهين لميناء الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، صدور قرار بتكليف اللواء بحري/ وليد عوض، للقيام بأعمال رئيس هيئة ميناء دمياط خلفا للربان طارق شاهين الذي تم ندبه للعمل رئيسا لهيئة ميناء الإسكندرية.

وأشارت الوزارة، في بيانها، أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على ضخ دماء جديدة لقطاع النقل البحري والذي توليه اهتماما كبيرا لتعظيم الاستفاده منه في دعم الاقتصاد القومي وفي ظل تنفيذها لخطة شاملة لتطوير كافة الموانئ البحرية وفقا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي يتم إعداده حاليا والذي يرتكز على تعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية.