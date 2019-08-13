شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 3700 مواطن في طوارئ مستشفيات الأقصر خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة كريستين جرجس، المتحدث الإعلامي لمديرية الصحة في الأقصر، الكشف على أكثر من 3700 مواطن في طوارئ المستشفيات وعمل الفحوصات اللازمة وإعطاء العلاج اللازم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

فيما أكدت قالت الدكتورة ماريان مراد، مدير المكتب الفني لوكيل وزارة الصحة في الأقصر، انتظام عمل الفرق والطواقم الطبية في المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة خلال عيد الأضحى.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بتكثيف عمليات المرور والمتابعة على المنشآت الصحية.