شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: وليد عوض رئيسًا لهيئة ميناء دمياط.. وطارق شاهين لـ«الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قرارا بتكليف اللواء بحري وليد عوض بالقيام بأعمال رئيس هيئة ميناء دمياط، خلفا للربان طارق شاهين الذي تم ندبه للعمل رئيسا لهيئة ميناء الإسكندرية. ذكر بيان للوزارة، الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على ضخ دماء جديدة لقطاع النقل البحري، والذي توليه اهتماما كبيرا لتعظيم الاستفادة منه في دعم الاقتصاد القومي، وفي ظل تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير كافة الموانئ البحرية وفقا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية.

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