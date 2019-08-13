شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: قافلة دعوية أسبوعية إلى الساحل الشمالي والعلمين طوال الصيف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت وزارة الأوقاف تسيير قافلة دعوية أسبوعيًا من شباب الأئمة المتميزين إلى مدينة العلمين ومنطقة الساحل الشمالي طوال فترة الصيف، مع تكثيف الدعوة بالمنطقة على مدار العام.
ذكر بيان للوزارة، الثلاثاء، أن القافلة إضافة إلى جميع القوافل التي يتم تسييرها على مستوى الجمهورية، لا سيما المناطق الحدودية والنائية، ويلتقي علماء القافلة مع المواطنين للرد على استفساراتهم الدينية.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأوقاف»: قافلة دعوية أسبوعية إلى الساحل الشمالي والعلمين طوال الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.