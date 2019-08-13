شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: نتفوق على أمريكا فى سباق التسلح وتطوير أسلحة نووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت روسيا، اليوم الثلاثاء، إنها تتفوق على الولايات المتحدة فى سباق التسلح وتطوير أسلحة نووية رغم حادث الانفجار الذى يتعلق بتجربة صاروخية.

ووقع الانفجار الخميس الماضى وأسفر عن ارتفاع مستويات الإشعاع إلى 16 مرة المستوى المعتاد.

وقالت الوكالة الروسية للطاقة الذرية "روساتوم" الحكومية إن حادث الثامن من أغسطس الجارى وقع أثناء اختبار صاروخى على إحدى المنصات البحرية فى البحر الأبيض مما أسفر عن مقتل خمسة على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين.

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ومن ناحيته قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "قال رئيسنا مراراً إن الهندسة الروسية في هذا القطاع تتجاوز بكثير المستوى الذي وصلت إليه البلدان الأخرى حتى هذه اللحظة وإنها متفردة في ذلك تماماً"

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على "تويتر" أمس الإثنين، إن بلاده تمتلك "تكنولوجيا مماثلة لكن أكثر تقدماً" وإن الروس قلقون بشأن جودة الهواء حول تلك المنشأة وما أبعد من ذلك، واصفاً الوضع بأنه "غير جيد".