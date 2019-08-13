شكرا لقرائتكم خبر عن السرقة مستمرة.. قناة الشرق الإخوانية تسطو على فيلم "إحنا بتوع الأتوبيس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض قناة الشرق الإخوانية فيلم إحنا بتوع الأتوبيس، فى مشهد يؤكد على إصرار القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية التى تبث من تركيا سرقة الأعمال الدرامية المصرية دون وجه حق، ضمن محاولتها المستمرة لجذب الجمهور المصرى الذى يقاطع تلك القنوات المحرضة.







ولا تتوقف سرقات جماعة الإخوان عند هذا الفيلم، حيث سبق وأن سرقت أيضا مسلسل "سكة الهلالى"، للفنان يحيى الفخرانى، وكذلك الواقعة الشهيرة للقناة الإرهابية لسرقة مسلسل "كفر دلهاب"، والذى تدور الأحداث فى أحد العصور القديمة في أحد الكفور التي تقع في قرية تدعى كفر دلهاب.

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لم تنتبه القناة الإخوانية أنها تعرض لمحتوى يمثل إسقاطًا لظلم الجماعة الإرهابية التي يجسدها في المسلسل شخصية بهاء الدين، الذي أفسد في الكفر، ونشر الظلم والكراهية والضغينة في البلدة.

كما تتضمن سرقات قناة الشرق الإخوانية المملوكة للهارب أيمن نور، السطو على المسلسل النادر "أبناء فى العاصفة" من إنتاج التليفزيون المصرى ومن قائمة المسلسلات التى سرقتها القناة الاخوانية للعرض على شاشتها، مسلسل "المصراوية"، ومسلسل "ظل المحارب" بطولة هشام سليم وعلا غانم، ومسلسل "الشوارع الخلفية" بطولة ليلى علوي وجمال سليمان، فضلا عن المسلسل التاريخى "قضاة عظماء".

يذكر أن الإعلامية نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصرى، قد أكدت فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تعليقا على سرقة قناة الشرق الإخوانية لمسلسل سوق العصر وعرضه على شاشاتها دون وجه حق، "التليفزيون مش هيسيب حقه أبدا"، وأن الشئون القانونية بالتليفزيون المصرى تتولى المسألة للحفاظ على حقوق الملكية الخاصة بالمسلسل، مؤكدة أن قناة الشرق تسيء إلى مصر وفى نفس الوقت تقوم بسرقة أعمالها الدرامية وتعرضها دون وجه حق.