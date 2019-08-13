وليد عوض رئيسا لميناء دمياط وطارق شاهين رئيسا لهيئة ميناء الاسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأشارت الوزارة فى بيان صحفى ، الى أن ذلك يأتى فى إطار حرص وزارة النقل على ضخ دماء جديدة لقطاع النقل البحرى والذى توليه الوزارة اهتماما كبيرا لتعظيم الاستفاده منه في دعم الاقتصاد القومى وفي ظل تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير كافة الموانئ البحرية وفقا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي يتم إعداده حاليا والذى يرتكز على تعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية

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