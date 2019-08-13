شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة ورفع المخلفات بخمسة أحياء بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ظهر اليوم حالة النظافة والاشغالات بأحياء الهرم والعمرانية وجنوب الجيزة والدقي والعجوزة وذلك للتأكد من الاعمال التي تنفذها هيئة النظافة لرفع المخلفات ونواتج الذبح من الشوارع والتي بدأت من أول أيام عيد الاضحي ومستمرة لحين الانتهاء من رفع كافة المخلفات .

وأثناء الجولة ضبط المحافظ اعمال حرق لمخلفات قمامة أسفل الطريق الدائري نطاق الحرانية ووجه علي الفور هيئة النظافة وأجهزة المتابعة بسرعة اخماد الحريق حفاظا علي البيئة موجها بعدم السماح مجددا بحرق المخلفات لما له من اضرار بيئية وصحية علي المواطنين .

كما وجه راشد خلال الجولة رؤساء الاحياء وهيئة النطافة بتكثيف المجهودات ومتابعة اعمال رفع المخلفات من الشوارع وضبط اي اعمال ذبح خارج المجازر الحكومية .

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الجولة التي قام بها المحافظ ثالث أيام عيد الأضحي المبارك حرص خلالها راشد علي مشاركه المواطنين احتفالاتهم حيث تفقد عددا من المتنزهات والحدائق للوقوف علي الخدمات المقدمة للمواطنين موجها برفع كفاءة المسطحات الخضراء أولا بأول .

كما تفقد المحافظ المنطقة الأثرية بالأهرامات وحرص علي الاندماج وسط المواطنين والاستماع الي مشكلاتهم مشددا عليهم بضرورة الوقوف الي جانب الاجهزة التنفيذية بالمحافظة وعدم الذبح خارج المجازر الحكومية حفاظا علي المظهر العام للشوارع .