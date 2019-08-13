التضامن : فريق أطفال بلامأوى ينقذ فتاة ويلحقها بدورر عاية بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن فريق،أطفال بلامأوي بالقاهرة قام بانقاذ الفتاة (م.س) والتي تبلغ من العمر 17 عاما، وتبين من دراسة الحالة التي قام بها الفريق تبين أنـالاب والام متوفيين وقام الفريق بالحديث معها وتم عمل دراسة حالة اولية للابنه ثم تم عمل جلسه نفسية وتأهيلية وتوعيتها بخطر الشارع ، وتم الحاقها بمؤسسة رعاية تابعة للوزارة . وتهيب وزارة التضامن بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مسنين أو فتيات بلا مأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة (16439) و (16528) أو منخلال الشكاوى المباشرة من المواطنين (أو من خلال الصفحة الرسمية للبرنامج Advertisements

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