شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس للنبض الأمريكي من قلب نيويورك: مصر أمنة وأهلا بالسائحين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور زاهي حواس في تصريحات خاصه لبرنامج النبض الأمريكي، أنه يقوم بالاشتراك مع وزاره السياحة المصرية وشركة أركيولوجيكال باث السياحية بتدشين حملة دعائية للسياحة لمصر في مدينه نيويورك الأمريكية.

كما صرح حصريا للإعلامي الدكتور مايكل مورجان مقدم برنامج النبض الأمريكي، علي شاشات القاهره و الناس بالرغم من رحلاته العديدة للولايات المتحدة الأمريكية و لكن هذه المره الأولي التي يرتدي فيها زيه الخاص و قبعته الشهيرة.

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والجدير بالذكر، أن صورة الدكتور زاهي حواس قد يتم عرضها لمدة شهر كامل في ميدان تيم سكوير الشهير لمده شهر كامل .















