شكرا لقرائتكم خبر عن 4 إدارات جنائية مستقلة بمأموريات محكمة استئناف القاهرة للقضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 4 إدارات جنائية مستقلة تم انشائها بكل مأمورية من المأموريات التابعة لمحكمة استئناف القاهرة ، وذلك بقرار رئيس المحكمة المستشار بدرى عبد الفتاح ، وهو القرار الذى يحمل رقم 315 لسنة 2019

الإدارت الجنائية الجديدة تم انشائها فى مقرات محاكم التجمع وشمال القاهرة والجيزة ومجمع محاكم طره ، وتختص باستلام كافة القضايا الجنائية فور ورودها من النيابة العامة، وقيدها وتسليمها مباشرة للموظف المختص.

ووفقا لما تؤكده مصادر قضائية ، فإن الهدف من انشائها يرجع إلى القضاء على المركزية ، حيث تحال جميع القضايا لمحكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالى ، بالتالى يتسبب الأمر فى تكدسها بالمحكمة ، وتأخذ كل قضية دورها فى العرض وتحديد الجلسات ، وهو ما يؤدى لتأخر الفصل فى القضايا أو تأخر تحديد جلسات لها.

وتضيف المصادر ، أما انشاء هذه الإدارات فمن شأنه توزيع القضايا عليها بدلا من أن تكون بمحكمة استئناف القاهرة فقط ، ، حيث ان كل مأمورية منهم يشرف عليها مستشار عضو بالمكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة ، وله صلاحيات توزيع القضايا على الدوائر وتحديد الجلسات وذلك بعد العرض على رئيس محكمة استئناف القاهرة.

وتتابع المصادر ، وبالتالى إنشاء هذه الإدارات جاء بهدف سرعة إنجاز العمل واختصار الوقت وتحقيق العدالة الناجزة.

إنشاء إدارة جنائية مستقلة تسند إليها كافة الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بنظر قضايا الإرهاب، هى ضمن الإدارات الأربعة ، وهى الإدارة التى مقرها مجمع محاكم طرة بالقاهرة، ويعهد إليها كافة قضايا الإرهاب وكل ما يستلزمه سير العمل من مهمات وأدوات وخدمات معاونة.

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وتضمن قرار انشاء هذه الإدارة ، إسناد الإشراف عليها إلى المستشار محمد شرين فهمي الرئيس بالمحكمة، عضو المكتب الفنى، إشرافاً كاملا بالتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة مع اعطائه كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس المحكمة بتحديد أدوار الانعقاد وتواريخ الجلسات وتحديد جلسات تجديد الحبس وتحديد جلسات إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية الصادرة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن دوائر الإرهاب، وكل ما من شأنه تحقيق صالح العمل وسرعة الفصل في القضايا واختيار موظفي القلم الكتابى بكافة تخصصاته طبقا لمعيار حسن السمعة والكفاءة والمظهر اللائق.

وتولى المستشار بدرى عبد الفتاح رئاسة محكمة استئناف القاهرة فى الأول من يوليو الماضى خلفا للمستشار محمد رضا شوكت ، وتخرج عبد الفتاح فى جامعة القاهرة عام 1972 بتقدير عام جيدا جدا، ليلتحق بعدها فى يناير عام 1973 بالنيابة العامة بدرجة معاون نيابة بنيابة سوهاج التى ظل يعمل بها حتى عين بدرجة رئيس نيابة بنيابة استئناف قنا لمدة عامين، وبعدها محام عام أول نيابة قنا والبحر الأحمر والأقصر لمدة 4 سنوات، ثم محام عام أول نيابة استئناف قنا والتى تشمل قنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان لمدة عامين

وعمل المستشار بدرى عبد الفتاح بعد ذلك "رئيس لجنة" بالتفتيش القضائى للنيابة العامة لمدة عامين، ومنذ عام 1997 حتى عام 2018 وهو يعمل بمحكمة استئناف القاهرة حتى شغل منصب رئيس محكمة استئناف قنا منذ سبتمبر 2018 حتى 30 يونيو 2019