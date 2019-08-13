"الوزراء": مبنى "الضبعة النووية" قادر على تحمل اصطدام طائرة تزن ٤٠٠ طن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

رد مجلس الوزراء، على ما أثير بشأن انفجار روسيا وما صاحبه من تداعيات ومحاولة ربطه بمحطة الطاقة النووية بالضبعة.

وقال مجلس الوزراء، عبر الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك"، الثلاثاء، إن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أكدت أنه لا علاقة على الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على أحد الصواريخ العاملة بالوقود النووي وبين محطات الطاقة النووية عموما والتي هي أحد التطبيقات السلمية للطاقة النووية والتي تتميز بكافة أنظمة الأمان النووي سواء الفعالة أو الخاملة والتي لا تحتاج إلى أي طاقة كهربية لعملها.

وأضاف مجلس الوزراء: "محطة الطاقة النووية بالضبعة هي من الجيل الثالث المطور، ولها مبني احتواء مزدوج يستطيع تحمل اصطدام طائرة تزن ٤٠٠ طن محملة بالوقود وتطير بسرعة ١٥٠ متر على الثانية وتتحمل عجلة زلزالية حتي ٠،٣ عجلة زلزالية وتتحمل تسونامي حتي ١٤ متر".

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وتابعت الهيئة: "فضلًا عن قدرتها على الإطفاء الأمن التلقائي دون تدخل العنصر البشري ومزودة أيضًا بمصيدة قلب المفاعل حال انصهاره وهو الأمر الذي لا تتعدي احتمالية حدوثه واحد على عشرة مليون مفاعل سنة".

وأكدت الهيئة، أن مفاعل الضبعة يحتوي على وسائل آمان تكرارية وغيرها من وسائل الأمان المختلفة، وكل ما أثير من ربط هو في غير محله على الإطلاق ولا يعدو كونه مبالغات.