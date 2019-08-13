محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قررت وزارة الأوقاف تسيير قافلة دعوية أسبوعيًا من شباب الأئمة المتميزين إلى مدينة العلمين طوال فترة الصيف، مع تكثيف الدعوة بالمنطقة على مدار العام؛ نظرا للإقبال الكبير الذي تشهده مدينة العلمين ومنطقة الساحل الشمالي.
وقالت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - إن تلك القافلة إضافة إلى جميع القوافل التي يتم تسييرها على مستوى الجمهورية ولا سيما المناطق الحدودية والنائية.
ويلتقي علماء القافلة مع المواطنين للرد على استفساراتهم الدينية.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأوقاف": قافلة دعوية أسبوعيًا إلى مدينة العلمين طوال فترة الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.