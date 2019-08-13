"الأوقاف": قافلة دعوية أسبوعيًا إلى مدينة العلمين طوال فترة الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف تسيير قافلة دعوية أسبوعيًا من شباب الأئمة المتميزين إلى مدينة العلمين طوال فترة الصيف، مع تكثيف الدعوة بالمنطقة على مدار العام؛ نظرا للإقبال الكبير الذي تشهده مدينة العلمين ومنطقة الساحل الشمالي.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - إن تلك القافلة إضافة إلى جميع القوافل التي يتم تسييرها على مستوى الجمهورية ولا سيما المناطق الحدودية والنائية.

ويلتقي علماء القافلة مع المواطنين للرد على استفساراتهم الدينية.​