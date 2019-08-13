أخبار مصر | فريق أطفال بلامأوى بـ"التضامن" ينقذ فتاة ويلحقها بدور رعاية في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريق أطفال بلامأوى بـ"التضامن" ينقذ فتاة ويلحقها بدور رعاية في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام فريق أطفال بلا مأوي، بالقاهرة، التابع لوزارة التضامن، بإنقاذ الفتاة (م.س) والتي تبلغ من العمر 17 عاما، وخلال دراسة الحالة التي قام بها الفريق تبين أن الأب والأم متوفيين.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، قام الفريق بالحديث معها وتم عمل دراسة حالة أولية للابنة ثم تم عمل جلسة نفسية وتأهيلية للابنة وتوعيتها بخطر الشارع، وذلك في إطار خطة برنامج حماية الأطفال بلامأوي والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

من جانبه تمكن الفريق من إقناع الابنة بضرورة الالتحاق بمؤسسة رعاية تتلقي فيها الحماية والرعاية وعلى الفور تم نقلها لدار رعاية تابعة للوزارة.