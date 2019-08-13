اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الثلاثاء، على رأسها، استمرار تشغيل القطارات الإضافية لعودة الركاب بعد العيد حتى 20 أغسطس.

استمرار تشغيل القطارات الإضافية لعودة الركاب بعد العيد حتى 20 أغسطس

وفاة رجل الأعمال حسين سالم فى مدريد عن عمر يناهز 85 عاما

"دراجة لكل مواطن" مبادرة حكومية لتوفير الدراجات بسعر أقل من السوق وبالتقسيط Advertisements

استئناف نشاط البورصة والبنوك غدا بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى

مصر تدعو لاستكمال توحيد المؤسسات الليبية وحل الميلشيات المسلحة صحيفة إسبانية: أمريكا تبحث عن مصرى منتمى للقاعدة فى البرازيل

الصحة تحذر من عبوات مغشوشة لمستحضر البوتوكس بالأسواق

جرام الذهب يرتفع 10 جنيهات ثالث أيام عيد الأضحى وعيار 21 بـ 694 جنيها

طقس الغد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الصربى ستانوفيتش أقوى المرشحين لتدريب الزمالك

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