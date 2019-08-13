شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب مستنقع الإرهاب.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، كشف حساب مستنقع الإرهاب.. 739 مجرماً عتيداً خرجوا من «بلاعة رابعة».. محاكمة 315 حضورياً وهروب 424 أبرزهم غنيم والزمر وعبدالماجد والفرماوى.. البلتاجى وحجازى و73 آخرون إعدام.. وحيثيات المحكمة: مصر لن تركع إلا لله وستبقى خالدة رغم المؤامرات.. 14 حركة إرهابية خرجت من الاعتصام المسلح.. أبرزها المقاومة الشعبية ولواء الثوار والعقاب الثورى.. والتكفيرى هانى السباعى يعترف: حركة حسم إخوانية 100%.

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ـ كشف حساب مستنقع الإرهاب.. 739 مجرماً عتيداً خرجوا من «بلاعة رابعة».. محاكمة 315 حضورياً وهروب 424 أبرزهم غنيم والزمر وعبدالماجد والفرماوى.. البلتاجى وحجازى و73 آخرون إعدام.. وحيثيات المحكمة: مصر لن تركع إلا لله وستبقى خالدة رغم المؤامرات.. 14 حركة إرهابية خرجت من الاعتصام المسلح.. أبرزها المقاومة الشعبية ولواء الثوار والعقاب الثورى.. والتكفيرى هانى السباعى يعترف: حركة حسم إخوانية 100 %

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