شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر أعداد الحجاج العرب بنحو 87 ألف حاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية أن 382 ألفًا و91 حاجًا عربيًا أدوا مناسك الحج لعام 1440 هـ، وفقًا للإحصائية السنوية التي تصدرها المؤسسة.

ذكر بيان للمؤسسة نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، الثلاثاء، أن مصر تصدرت أعداد الحجاج بـ85 ألفًا و663 حاجًا، ثم العراق بـ57 ألفًا و975 حاجًا.

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جاء حجاج الجزائر في المرتبة الثالثة بـ36 ألفًا و478 حاجًا، ثم المغرب في المرتبة الرابعة بـ32 ألفًا و696 حاجًا، والسودان خامسًا بـ32 ألفًا و76 حاجًا.

أشارت الإحصائية إلى أن أعداد القادمين من المنفذ البري وصل إلى 119 ألفًا و450 حاجًا، كانت مصر الأولى بـ32 ألفًا و181 حاجًا، وسوريا ثانيًا بـ15 ألفًا و434 حاجًا.

وبلغ عدد الحجاج القادمين من جدة 104 آلاف و854 حاجًا وكانت دولتا مصر والعراق الأكثر، حيث بلغ عدد حجاج مصر 24 ألفًا و849 حاجًا، والعراق 15 ألفًا و695 حاجًا.

من جهته، قال رئيس المؤسسة، المهندس عباس قطان: «المؤسسة نجحت في تقديم خدماتها لكل الواصلين هذا العام عبر قرابة 146 مكتب خدمة ميدانية، موزعة على 4 قطاعات، لتذليل كافة العقبات، ليؤدي الحجاج نسكهم بيسر وسهولة وأمان».