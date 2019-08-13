شكرا لقرائتكم خبر عن 80 ألف زائر لحديقة حيوان الجيزة في ثالث أيام عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن حديقة حيوان الجيزة استقبلت أكثر من 80 ألف زائر في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

قال «رجائي»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه تم تقديم كافة وسائل الراحة ليستمتع الزوار بحديقة الحيوان، مشيدا بجهود العاملين في الحديقة.

أضاف أن الحديقة بدأت في استقبال زوارها منذ الساعة السابعة صباحا، وشهدت إقبالا كثيفا من المواطنين للاستمتاع بإجازة العيد داخل الحديقة.

أوضح أنه تم خلال الفترة الماضية زيادة المسطحات الخضراء وإضافة 2700 شتلة جديدة، فضلا عن زيادة حظائر الحيوانات بالحديقة والطرق والبرك ونافورات المياه ودورات المياه.

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تابع: «تمت زيادة عدد منافذ بيع التذاكر، وزيادة أعداد العاملين ومنع إجازاتهم في هذا اليوم لتسهيل عملية دخول زوار الحديقة ولمنع التكدس أمام أبواب الدخول».

وحول الحيوانات الموجودة في الحديقة، أشار إلى أن هناك حيوانات مولودة حديثا، بجانب حيوانات وزواحف جديدة تمت إضافتها في ظل خطة مستمرة ودائمة لتطوير الحديقة لإسعاد المواطنين خاصة في الإجازات والأعياد.

أكد أنه تم عمل حمام مائي لكل المفترسات واللاما والكباش والشمبانزي، وعمل مجارٍ مائية لترطيب الحيوانات من ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة منافذ دخول الحديقة وفتح منافذ جديدة للدخول للتيسير ومنع تكدس الزوار على الأبواب وكذا زيادة العاملين على هذه الأبواب لراحة الجماهير.

لفت «رجائي» إلى زيادة عدد سلات القمامة لتغطي كافة أرجاء الحديقة تيسيرا على الجمهور، للتمكن من إلقاء المخلفات فيها وعدم إلقائها في طرقاتها، كما تمت زيادة عدد المقاعد الخشبية داخل الحديقة.

أوضح أنه تم تأهيل دورات المياه بحديقة حيوان الجيزة، بالإضافة إلى تزويدها بدورات مياه متنقلة أثناء فترة العيد، مشيدًا بتعاون المواطنين والتزامهم بالتعليمات، ما ساهم في تسهيل مهمة العاملين بالحديقة.