شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن المنيا يلتقي رهبان دير الأنبا صموئيل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، رهبان دير الأنبا صموئيل، لمناقشة المشكلات المتعلقة بمدق الدير، وتأخر دخول أسر الرهبان وسيارات المنتجات الغذائية إلى الدير.

كان رهبان الدير المعترف بجبل القلمون شمال المنيا قضوا مساء الاثنين حتى عصر الثلاثاء، أمام مدق الدير، احتجاجًا على منع دخول مواد غذائية وأعلاف للماشية، إضافة إلى منع دخول عدد من أسرهم.

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كلف مدير الأمن بتعيين ضابط مشرف مع أحد الرهبان لتيسير دخول السيارات خلال فترة النهار فقط وليس ليلًا، ومحاسبة أي مقصر من الحراسة، وعقب الجلسة عاد الرهبان للدير، وساد الهدوء منطقة المدق.

قال عدد من رهبان الدير المحتجين إن المشكلة وقعت رغم وجود اتفاق بين الأمن والدير بمنع الرحلات، والاتفاق فقط على دخول العمال وأسر الرهبان والأغذية حتى يتم الانتهاء من رصف المدق ووضع خطة التأمين لعودة الرحلات.

من جانبه، أعلن النائب مجدي ملك أن «الأمن لا يمانع في دخول احتياجات الدير، ولكن الاتفاق مع الرهبان أن يكون الدخول خلال فترة النهار فقط لتأمنيها، وأن السيارتين التي تم منعهما وصلتا بعد الغروب بما يخالف الاتفاق، وأن هناك سيارات كثيرة دخلت للدير خلال النهار دون أي اعتراض»، حسب تأكيده.

وطالب الرهبان بإعادة فتح الطريق وتأمينه والسماح بدخول السيارات الخاصة بالدير، معتبرين أن عملية رصف الطريق «تسير ببطء شديد»، مناشدين رئيس الوزراء ووزير الداخلية وضع حل لتلك المشكلة.

السماح لسيارات المواد غذائية والأعلاف لدخول الدير

السماح لسيارات المواد غذائية والأعلاف لدخول الدير

السماح لسيارات المواد غذائية والأعلاف لدخول الدير