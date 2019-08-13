«مصر للطيران» تتسلم طائرة «الأحلام» السادسة والأخيرة من «بوينج»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار احتفلت شركة «مصر للطيران» مع شركة «بوينج» الأمريكية بإنهاء إجراءات تسليم الطائرة السادسة والأخيرة من طراز «بوينج Dreamliner B787-9». ذكر بيان للشركة، مساء الثلاثاء، أن الوفد الفني والتجاري والهندسي والمالي والقانوني للشركة راجع الإجراءات والمواصفات من مختلف الجوانب. وزار الوفد مصنع «بوينج ايفيريت»، أكبر مصنع للطائرات في العالم، لمتابعة كافة الخطوات والتركيبات والإجراءات لاستلام وتصنيع الطائرات التابعة للشركة.

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