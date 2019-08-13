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شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الجيش الصينى ينتشر على حدود هونج كونج وأدعو الجميع التزام الهدوء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن الجيش الصينى انتشر على الحدود مع هونج كونج، ويدعو الجميع إلى التزام الهدوء.
وقال ترامب عبر تغريدة على تويتر:" أبلغتنا المخابرات أن الحكومة الصينية تنقل قواتها إلى الحدود مع هونج كونج.. يجب على الجميع الالتزام بالهدوء".
ترامب
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