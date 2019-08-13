شكرا لقرائتكم خبر عن لو مش لاقى دوائك .. خط ساخن برقم 25354150 للإبلاغ عن النواقص خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة ، خط ساخن برقم (25354150) لتلقى شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى حول نقص الأدوية بالصيدليات أو المستشفيات الحكومية
ويقدم الخط الساخن خدمة الإستعلام عن أرصدة المستحضر محل الشكوى، ومعدلات استهلاكها بمخازن شركات التوزيع، وفى حالة توافر المستحضر بشركات التوزيع يتم الرد على الشاكى، للحصول على الدواء من أقرب صيدلية.
وفى حال عدم توافر المستحضر بشركات التوزيع تتم مخاطبة الشركة المنتجة للمستحضر محل الشكوى، للوقوف على أسباب النقص، وتوفير الدواء المثيل أو البديل المناسب، مع السعى لإيجاد الحلول اللازمة عن طريق التواصل مع الإدارات الداخلية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية
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