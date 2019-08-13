موجز6.. استئناف نشاط البورصة والبنوك غدا بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، استئناف نشاط البورصة والبنوك غدا بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

أكدت هيئة السكة الحديد استمرارها فى تشغيل القطارات الإضافية التى قررت الدفع بها خلال فترة عيد الأضحى بجانب قطارات جداول التشغيل اليومية حتى يوم 20 أغسطس المقبل، وذلك من أجل إعادة ركاب الصعيد بعد قضائهم العيد من أسرهم.

توفى رجل الأعمال المصرى حسين سالم، مساء أمس، فى العاصمة الأسبانية مدريد عن عمر يناهز الـ 85 عاما.

تستعد الحكومة لإطلاق مبادرة رياضية قومية تحت شعار "دراجة لكل مواطن"، والتى تهدف المبادرة إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومى للمواطنين وتحسين لياقتهم البدنية والصحية، وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط، بدلا من الاعتماد على وسائل التنقل المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا، الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى أنحاء الجمهورية نهارا لطيف ليلا.

سجلت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2019 فى مصر، ارتفاعا بقيمة 10 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر، ليبلغ سعره 694 جنيها للجرام، وهو الأعلى فى تاريخ المعدن النفيس فى البلاد.

تستأنف البورصة والبنوك العاملة فى السوق المصرية نشاطهما غدا الأربعاء، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، والتى امتدت على مدار 3 أيام بدءا من الأحد الماضى وحتى اليوم الثلاثاء.

صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر أعربت عن إشادتها بما قد أعلنته الأطراف الليبية من هدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك مؤخراً، باعتبار أن ذلك مثّل خطوة على الطريق الصحيح نحو إمكانية بناء الثقة بين الأطراف الليبية، مع التأكيد على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار في ليبيا.

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أصبح الصربي ألكسندر ستانوفيتش المدير الفنى السابق لفريق القادسية السعودى، أقوى المرشحين لتولى تديرب الزمالك خلال الفترة المقبلة، خلفًا لخالد جلال الذى تمت إقالته.

قالت وكالة تاس للأنباء إن طائرات مقاتلة روسية أبعدت طائرة حربية تابعة لحلف شمال الأطلسى حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو بينما كانت تحلق فوق مياه محايدة فى بحر البلطيق.

رد الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية،، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، بمكتبه فى مقر الإمارة بمنى بعد انتهاء موسم الحج، على سؤال لأحد الصحفيين عن مزاعم بوجود خلافات بين المملكة ودولة الإمارات، قائلا "السعودي إماراتي والإماراتي سعودي"، وفقا للقناة السعودية الرسمية.

قالت الحكومة البرازيلية، إن السلطات الأمريكية أطلقت حالة تأهب ضد المصرى محمد أحمد السيد أحمد إبراهيم، الذى يعيش فى البرازيل منذ عام 2018 .

سمح أروين مورجان، مقاول، يعمل لحسابه الخاص، بإسقاط شجرة من أولى غابات حمراء عملاقة على الإطلاق في بريطانيا "بطريق الخطأ" بعد 176 عامًا من غرسها، إذ يقف أمام المحكمة بسبب قطعه للشجرة التاريخية.

أثار إعلان السلطات الروسية حدوث انفجار فى قاعدة عسكرية وتزايد مستويات الإشعاع إلى ضرورة التنبيه بمخاطر التعرض للإشعاع النووى.

تحرص الفنانة نيرمين الفقى، على مشاركة جمهورها دائما بصور من حياتها اليومية، وأثناء استمتاعها بإجازاتها الصيفية، ونشرت نيرمين صور لها أثناء قضاء إجازة عيد الأضحى عبر حسابها على إنستجرام.

انتشرت فى الاونة الأخيرة، عددا من الجرائم، الخاصة بانتحال الصفة، ويتنوع الأمر من انتحال صفة طبيب، إلى انتحال صفة شرطى، أو مستشار، أو مسئول بجهة سيادية، وتهدف تلك النوعية من الجرائم، إلى تحقيق منافع مادية أو معنوية.

تسير مصر فى الاتجاه الصحيح لتحقيق هدفها فى أن تصبح رائدة فى مجال الطاقة، فضلا عن أنها تسير فى إطار خطة للربط الكهربائى مع دول الخليج والدول الأفريقية، مما سيجعلها محورا استراتيجيا للطاقة ومركزا إقليميا لتداولها بين القارات الثلاث، آسيا ، افريقيا، وأوروبا.