وزيرة الصحة تتفقد أعمال التطوير بمستشفى العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قامت وزيرة الصحة والسكان، بزيارة مستشفى العلمين لمتابعة تنفيذ ما وجهت به أثناء زيارتها التفقدية أول أيام عيد الأضحى، من تركيب أجهزة التكييف بأقسام المستشفى، والوقوف على أعمال التطوير.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة عقدت اجتماعًا مع إدارة المستشفى و محمد إسماعيل رئيس قسم الدعم الفني والمشروعات بالوزارة، والشركة المنفذة لأعمال تطوير المستشفى لمتابعة سير العمل والتوجيه بسرعة الانتهاء من تسليم أقسام و وحدات المستشفى.

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وأضاف مجاهد، أن الوزيرة اطمأنت بنفسها على تركيب 4 أجهزة تكييف بقسم الطوارئ، كما وجهت بسرعة تشغيل التكييف المركزي للمستشفى وتركيب تكيفات لقسم الغسيل الكلوي ضمن المرحلة الأولى من خطة التطوير الأسبوع المقبل.

من جانبه ، أكد الدكتور محمد ظريف مدير مستشفى العلمين، أنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى الأسبوع المقبل من جاهزية غرف العناية المركزة وتشمل 11 سريرا بالعزل، جناح العمليات وغرف الإفاقة وقسم الحضانات، بالإضافة إلى 14 غرفة بالقسم الداخلي، و الانتهاء من تركيبات التكييف المركزي بأقسام و وحدات المستشفى.

وأشار ظريف إلى جاهزية المستشفى وأن جميع الأطقم الطبية تعمل على مدار الساعات الـ24 ، وبكافة الإمكانيات المتاحة لحين الانتهاء من أعمال التطوير، حيث أنه خلال يومي "وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى"، تم إجراء 7 عمليات جراحية بين نساء وجراحات عامة، وحجز 4 حالات بالعناية المركزة، و 3 حالات بقسم الحضانات، بالإضافة إلي استقبال 7 حالات مرضية بالأقسام الداخلية.