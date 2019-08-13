فرج عامر: مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي بتراجع معدلات التضخم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر بدأت تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن أكبر دليل على ذلك استمرار تراجع معدلات التضخم، ووصول التضـخم السنوي إلى 7.8% لشهر يوليو 2019 مقابل 13% لنفس الشهر من العام السابق.
وقال "عامر"، فى بيان له الثلاثاء، أن تراجع معدلات التضخم مع استقرار الأسعار وزيادة فرص الاستثمار والتشغيل يعد من المؤشرات الحقيقية الدالة على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي ويضمن تحسن مستوى معيشة المواطنين خاصة لدى الطبقات الفقيرة.
وأضاف: "الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى في أوقات قياسية كان لها أثارها الإيجابية الكبيرة في الحد من البطالة وتراجع معدلات التضخم واستقرار الاسعار خلال المرحلة الحالية".
وتوقع المهندس محمد فرج عامر، أن تشهد مصر خلال الفقرة القادمة المزيد من الإنجازات، خاصة فيما يتعلق بإقامة العديد من المشروعات الإنتاجية فى مختلف الصناعات إضافة إلى الإصلاح الحقيقي والجاد الذي تقوم به الحكومة لعلاج الخلل والخسائر الكبيرة التي تعرضت لها العديد من الشركات التابعة للحكومة خاصة داخل قطاع الأعمال العام.
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