ضبط 147 متهمًا بحوزتهم 9 كيلو حشيش بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأمن العام، حملات أمنية مكبرة لملاحقة واستهداف ضبط العناصر الإجرامية من حائزي المواد المخدرة والمتاجرين والخارجين عن القانون في المحافظات.

وأسفرت الحملات برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 147 متهمًا بحوزتهم مواد مخدرة تنوعت ما بين 7،295 كيلو بانجو، و9،062 كيلو حشيش، و1،471 كيلو هيروين، و1،978 كيلو استروكس، و150 جرام فودو، و2592 قرصا مخدرًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.