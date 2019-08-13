تنفيذ 5859 حكمًا قضائيًا خلال حملة أمنية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 255 محكوم عليهم، و15 حكم جنائي خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 255 محكومًا عليهم بإجمالي 5859 أحكام منفذة، 879 حكمًا جزئيًا و241 حكمًا مستأنف، وتحصيل 4482 جنيهًا غرامات، وتحرير 249 مخالفة. وتم التحفظ على المتهمين وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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