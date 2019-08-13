أخبار مصر | والي: إطلاق معسكر لتنمية العمل التطوعي لدى الشباب ومكافحة المخدرات الأسبوع المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والي: إطلاق معسكر لتنمية العمل التطوعي لدى الشباب ومكافحة المخدرات الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى؛ ورئيس مجلس إدارة الصندوق، الأسبوع المقبل معسكر تدريبى لإعداد وتأهيل القيادات التطوعية من الشباب لدى الصندوق بكافة المحافظات حول تنمية العمل التطوعى ومكافحة المخدرات الأسبوع المقبل تحت عنوان " قوتنا فى شبابنا "، وذلك فى إطار اليوم العالمى للشباب، حيث يستمر المعسكر على مدار 4 أيام بمحافظة الاسكندرية فى الفترة من 19 الى 22 أغسطس وستشهد الوزيرة حضور الجلسة الختامية للمعسكر.

وصرحت والى أن المعسكر يهدف إلى إستثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعى، كما يهدف المعسكر إلى زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات، حيث سيتم إعداد مجموعة من القيادات الشابه الذين تم اختيارهم كقيادات فى العمل التطوعى بالمحافظات المختلفة وتنفيذ مبادرات ميدانية للتواصل المباشر مع الجمهور وتعريفهم بالصندوق وخدماته الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التي تدور في الآذهان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن 16023 وذلك فى ظل حرص واهتمام القيادة السياسة بالشباب ودعمهم باعتبارهم مستقبل مصر وحاضره .

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وأضافت أنه يتم تدريب الشباب أيضا على مهارات حل المشكلات ومهارات تقدير الذات والتفكير الإيجابي والتواصل، وكيفية تواصل الشباب مع أقرانهم لإقناع من يدمن المواد المخدرة بالتوجه إلى الخط الساخن لتلقي العلاج بالمجان وفي سرية تامة خاصة بعد وصول عدد المتطوعين من الشباب لدى صندوق مكافحة الإدمان إلى ما يقرب من 28 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، إنه يتم تدريب القيادات من الشباب على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطي المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وذلك من خلال إختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات، ويتم تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق في الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالة وكافة فاعليات وأنشطة الصندوق.

كما يتم تدريب الشباب على كيفية إدارة العمل التطوعى وأيضا كيفية إعداد برامج توعوية عن مكافحة تعاطى المخدرات وتنفيذها بهدف إعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤلية واتخاذ القرارات الصحيحة فى مكافحة المخدرات فى ضوء رؤية مصر 2030.