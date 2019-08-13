أخبار مصر | "بوينج" تحتفل بتسليم مصرللطيران طائرة الأحلام السادسة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بوينج" تحتفل بتسليم مصرللطيران طائرة الأحلام السادسة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت مصر للطيران اليوم مع شركة بوينج بمدينة سياتل الأمريكية، بإنهاء إجراءات تسليم مصر للطيران الطائرة السادسة والأخيرة من طراز البوينج Dreamliner B787-9 التي تصل القاهرة غداً هذا وتتطلع شركة بوينج إلى مزيد من التعاون الفعال مع مصر للطيران كونها من اكبر واعرق الشركات في هذه المنطقة على مدار الفترة القادمة وخاصة وان الشركة حاليا تتسلم طائرات جديدة في إطار خطتها لتحديث الأسطول حيث تعد مصر للطيران من أهم العملاء لدى شركة بوينج.

وقد قام وفد مصر للطيران صباح اليوم بزيارة اكبر مصنع في العالم مصنع بوينج ايفيريت وعمل زيارة ميدانية ومتابعه كافة الخطوات والتركيبات والاجراءات التي يقوم بها المصنع لاستلام و تصنيع الطائرات التابعة للشركة، وان من احدث الطرازات التي تنتجها الشركة إلآن طائراتها من طرازB777-9 والتي يتكون جناحها من الكربون للحفاظ على البيئه وأن اهم جزء تسعي له بوينج هو الامان أثناء الطيران في صناعة طائرتها، كما أن المصنع يسلم لعملائه من فئة B787 حوالي ٤٠ طائرة في الشهر من هذا المصنع فقط.

هذا وقد قام الوفد الفني والتجاري والهندسي والمالي والقانوني لمصرللطيران بمراجعة الإجراءات، وكذلك المواصفات التي تعاقدت عليها الشركة من مختلف النواحي.