أخبار مصر | رئيس "حج التضامن": بدء تفويج حجيج الجمعيات الأهلية المتعجلين إلى مكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "حج التضامن": بدء تفويج حجيج الجمعيات الأهلية المتعجلين إلى مكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الإجتماعى، أن فجر ليل الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، قد شهد بدء تفويج حجيج الجمعيات الأهلية من مشعر منى إلى مكة لضيوف الرحمن من المتعجلين الذين انتهوا من رمى الجمرات وذلك بالتنسيق مع الجانب السعودى وتم الاطمئنان إلى أن عمليات التفويج التى ستستمر حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم الثلاثاء تتم بانتظام، فى إطار الالتزام بالخطة الموضوعة والمسارات المحددة ومن خلال 281 حافلة مجهزة، حيث تتابع غرفة العمليات المشكلة بالتنسيق مع المشرفين للتأكد من انتظام عملية التفويج وإعادة تسكين الحجيج ضيوف الرحمن بالفنادق والحالة الصحية لهم اما غير المتعجلين وهم تقريبا ٣٠% فسيتم تفويجهم غدا الأربعاء.

وقد قام ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية من المتعجلين برمى جمرات العقبة الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى في منتصف ليل ثالث ايام عيد الاضحى، وسط سلاسة وسهولة فى مشعر منى فى ظل التوسعات الضخمة والاستعدادات من الجانب السعودى، وذلك بعدما انتهوا من رمى جمرة العقبة الكبرى 7 حصيات يوم النحر، ثم يومين فى "منى" رموا خلالها 42 حصاة أخرى، لتكتمل 49 حصاة للمتعجلين اما غير المتعجلين منهم هو الذى يقضى أيام التشريق الثلاثة بمنى، فإنه يحتاج إلى 21 حصاة إضافية ليصبح الإجمالى 70 حصاه.

أشار أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الإجتماعى، إلى توافد ضيوف الرحمن للكعبة المشرفة لأداء طواف الافاضة لمن لم يقم به او للتادية آخر مناسك الحج وهو طواف الوداع مضيفا أن أصحاب الأعذار فقد توجهوا من عرفات الى مكة مباشرة

وكان رئيس بعثة حج التضامن الإجتماعى قد قام عصر أمس بزيارة بمخيمات منى للتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالمخيمات والاطمئنان على الحجيج عقب تعرض منى عصر أمس للامطار الرعدية، حيث استقبلها الحجيج بفرحة غامرة والتكبير وخرجوا فى الامطار لأداء رمى الجمرات فى مشهد ايمانى مهيب وقد أكد عبد الموجود ان الأمطار نتج عنها بعض التلفيات البسيطة بالمخيم والتى تم التعامل معها على الفور كما تم التدخل السريع مع المطوف لإزالة آثار الأمطار.