أخبار مصر | الجيزة تنظم جلسة محاكاة للحكومة المصرية ومجلس النواب لشبابها‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيزة تنظم جلسة محاكاة للحكومة المصرية ومجلس النواب لشبابها‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للشباب، نظمت محافظة الجيزة مؤتمراً للشباب بحول النهوض بالمنظومة التعليمية وذلك من خلال نموذج محاكاة للحكومة المصرية ومجلس النواب.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال جلسه الشباب ان المحافظة لن تدخر جهداً فى حل المشكلات التى تواجه المواطنين، ويعد ملف تطوير المنظومة التعليمية ومواجهة الكثافات الطلابية بالمدارس هو الشغل الشاغل لمسئولى المحافظة مؤكداً ان القيادة السياسية تسعى جاهده الى تحقيق نقلة نوعية فى الدولة بكافة مؤسساتها.

وشهدت جلسه المحاكاه للشباب بملف النهوض بالتعليم عرض العديد من الرؤي وطلبات الاحاطة من نموذج المحاكاة لمجلس النواب الى نموذج محاكاة الحكومة المصرية، حيث كانت ابرز طلبات الاحاطة التى عرضها الشباب هى دور الدوله فى مواجهة الكثافة الطلابية ومشكله الوجبات المدرسية وسبل حلها ومواجهة التنمر بالمدارس ودمج ذوى القدرات الخاصة بالمدارس، والاهتمام بالتعليم الفنى والتغلب على مشكلات التابلت ومواجهة الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية.

حيث اكد محافظ الجيزة فى تعليقة على ما تم عرضه من مشكلات وحلول ورؤي بان الشباب لفتوا الأنظار بحضورهم القوى الجذاب ولباقتهم فى الحديث وطغت ثقافتهم ورؤيتهم للمستقبل وحبهم للوطن على كلماتهم أثناء تمثيلهم أدوار الوزراء فى نموذج المحاكاة للحكومة المصرية ليكونوا خير ممثلا عن الشباب الواعى والواعد.

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اشار المحافظ ان الاستفادة الأكبر من التجربة للشباب تتمثل فى كيفية تكوين فريق عمل جيد، والعمل على ملف كامل لوزارة من الوزارات ودراسته ومعرفة التحديات الموجودة فى ذلك الملف والبحث عن الرؤى التى من الممكن أن يتم مناقشتها لمستقبل أفضل وحل جميع المشكلات المتعلقة بالملف الذى يتم مناقشته.

وأكد حرص الدولة فى الاستماع الى الشباب واشراكهم فى التنمية وتجهيزهم لقيادة المناصب الهامة، مشيراً ان برلمان الشباب الذ تم تنظيمة يهدف إلى تفعيل دور الشباب للمشاركة فى صنع القرار والإلمام بالقضايا الهامة الداخلية والخارجية التى تؤثر علي مصر فى الفتره الراهنة والمرحلة القادمة وخاصة التحديات التى تواجه الأمن القومى الداخلى والخارجى ووضع رؤى الشباب للنهوض بمصر فى كافة المجالات وتدريب الشباب على وسائل وأدوات الرقابة البرلمانية.

ومن جانبه اشار وزير التربيه والتعليم فى نموذج المحاكاة أن من أهم التوصيات التى تحدثوا فيها،

ضرورة إدخال القطاع الخاص بشكل أكبر فى تطوير المنظومة التعليمية وأشار إلى أنه تم مشاركة قرابة ال 100 شاب وفتاه فى نموذج محاكاة الحكومة المصرية ومجلس النواب التى تم تنظيم جلساته بديوان عام المحافظة مؤكداً اختيار شباب نموذج المحاكاة عن طريق تقديم كل شخص منهم لأفكاره الجديدة ويتم اختيار الشخص الأنسب لكل وزارة فى النموذج حسب فكرته وكان ذلك فرصة جيدة للشباب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم.

شهدت جلسه المحاكاة حضور الدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة وخالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.