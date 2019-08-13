مصر | استمرار حبس مسجل بحوزته 38 مخدر من الاستروكس والترامادول بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس مسجل بحوزته 38 مخدر من الاستروكس والترامادول بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت محكمة جنح السلام تجديد حبس مسجل خطر بحوزته 25 كيس استروكس، و13 قرصًا لمخدر الترامادول 15 يوم على ذمة التحقيقات.

كشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات لقسم شرطة السلام ثان تفيد بترويج مسجل خطر المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان من القبض على المتهم "عثمان م" وبحوزته 25 كيس استروكس و13 قرص ترامادول.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى صدرت بحبسهم فى وقت سابق 4 أيام وتم التجديد.