شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة حج التضامن: بدء تفويج حجاج الجمعيات الأهلية من مشعر منى إلى مكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، إن ثالث أيام عيد الأضحى المبارك شهد بدء تفويج حجيج الجمعيات الأهلية من مشعر مِنى إلى مكة لضيوف الرحمن من المتعجلين الذين انتهوا من رمى الجمرات، وذلك بالتنسيق مع الجانب السعودي، وتم الاطمئنان إلى أن عمليات التفويج التي ستستمر حتى الساعة الثانية من ظهر الثلاثاء تتم بانتظام، حيث تتابع غرفة العمليات المُشكّلة بالتنسيق مع المشرفين للتأكد من انتظام عملية التفويج وإعادة تسكين الحجيج ضيوف الرحمن بالفنادق والحالة الصحية لهم، أما غير المتعجلين وهم تقريبا ٣٠% فسيتم تفويجهم، الأربعاء.

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وأضاف عبدالموجود، في تصريح له، الثلاثاء، أن ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية من المتعجلين قاموا برمي جمرات العقبة الثلاث، الصغرى والوسطى والكبرى، في منتصف ليل ثالث أيام عيد الأضحى، وسط سلاسة وسهولة في مشعر مِنى، في ظل التوسعات الضخمة والاستعدادات من الجانب السعودى، وذلك بعدما انتهوا من رمى جمرة العقبة الكبرى 7 حصيات يوم النحر، ثم يومين في منى رموا خلالها 42 حصاة أخرى، لتكتمل ٤٩ حصاة للمتعجلين، أما غير المتعجلين منهم، وهم الذين يقضون أيام التشريق الثلاثة بمِنى، فإنهم يحتاجون إلى 21 حصاة إضافية، ليصبح الإجمالى 70 حصاة.

وأشار إلى توافد ضيوف الرحمن للكعبة المشرفة لأداء طواف الإفاضة لمن لم يقم به أو لتأدية آخر مناسك الحج وهو طواف الوداع، مضيفًا أن أصحاب الأعذار توجهوا من عرفات إلى مكة مباشرة.

وزار رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، عصر الثلاثاء، مخيمات مِنى للتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالمخيمات والاطمئنان على الحجيج عقب تعرض مدينة مِنى، عصر أمس، للأمطار الرعدية، وأكد عبدالموجود أن الأمطار نتج عنها بعض التلفيات البسيطة بالمخيم والتى تم التعامل معها على الفور، كما تم التدخل السريع مع المطوف لإزالة آثار الأمطار.