شكرا لقرائتكم خبر عن «جمعيات حماية المستهلك» يدعو إلى ترشيد الاستهلاك لمواجهة جشع التجار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، الحكومة بضرورة أن تكون لاعباً رئيسياً فى عملية ضبط الأسعار، من خلال إنشاء بورصة سلعية لضبط الأسواق، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستؤدى إلى إعلام المستهلك بأسعار هذه السلع قبل شرائها، وفى نفس الوقت ستعطى للتاجر ومن يتعامل مع هذه السلع الأسعار المبدئية التى على أساسها يتم البيع والشراء، ويكون لديه مرجعية فيما يخص الأسعار، علاوة على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق.

وأضافت الديب لـ«المصرى اليوم»، أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الماضية كان سببه جشع التجار، إلا أن توجيهات الرئيس بضبط الأسواق وتشديد الرقابة دعمت وزارة التموين فى ضبط الأسواق، مطالبة بأن تكون الدولة لاعبا رئيسيا فى عملية التوازن من خلال زيادة المعروض من السلع، لمقاومة التجار وضبط الأسعار.

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وقالت إن بعض المناطق فى القاهرة والمحافظات تشهد حاله من الفوضى خاصة فيما يتعلق بأسعار المنتجات والسلع حيث تختلف أسعار السلعة الواحدة من محل تجارى لآخر فى نفس المنطقة ولنفس المنتج، لافتة إلى أن تطبيق قرار وزير التموين والتجارة الداخلية وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ساهم فى توعية المستهلك لمواجهة جشع التجار.

وتابعت أن المواطنين عانوا من ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية من استغلال بعض التجار توقيت القرارات الاقتصادية بزيادة أسعار السلع بنسب مبالغ فيها، لافتة إلى أن ترشيد الاستهلاك إحدى أدوات محاربة وإجبار التاجر على تخفيض الأسعار إلا أن المواطن يرفض ثقافة ترشيد الاستهلاك ويفضل الشراء بالكيلو بدلا من الشراء بالعدد أو بالجرامات حسب الاستهلاك الفعلى.

وأوضحت رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، أنه يمكن السيطرة على مشكلة ارتفاع الأسعار من خلال أساليب كثيرة لمواجهة الغلاء، ومن أهمها التعاون بين الجهات الثلاث المنتج والتجار وأخيرا المستهلك، فيجب أن يحدث وفاق بينهم، حيث إن المواطن دخله محدود، ويجب أن تكون زيادة الأسعار متناسبة مع دخول المواطنين حتى يشعر بعدم وجود استغلال، وقبل أن تقرر الحكومة رفع الأسعار على المواطن يجب أن تتكافل وتشارك الجهات المختلفة.