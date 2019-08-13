شكرا لقرائتكم خبر عن «حواس» يروج للسياحة المصرية في أكبر ميادين نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت شاشات ميدان «تايمز سكوير» الشهيرة فى نيويورك عرض إعلان كبير يضم صورة الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، ودعوة باللغة الإنجليزية إلى زيارة مصر.

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وقال «حواس» إن الإعلان سيستمر عرضه لمدة شهر كدعاية لمصر، مضيفاً فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن عرض الصورة جاء بالاتفاق بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وإحدى الشركات الخاصة، لتشجيع الأمريكان على زيارة مصر، مشيراً إلى أن الإعلان يُعرض فى الميدان كل دقيقتين، حيث يظهر بالزى التقليدى المعروف به أثناء عمله وهى الملابس الزرقاء والقبعة الصفراء الشهيرة.

وأجرى حواس عددا من اللقاءات التليفزيونية أثناء احتفاله فى ميدان «تايمز سكوير» بحضور السفير هشام النقيب، قنصل مصر فى نيويورك، وممثلين عن متحف المتروبوليتان.

ويعد «تايمز سكوير» أشهر ميادين مانهاتن فى نيويورك، وهو واحد من أكبر المراكز التجارية التى يقصدها السياح.