شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يأمر بإزالة شونة مقامة بالمخالفة على أرض زراعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الثلاثاء، بإزالة شونة سيراميك مقامة بالمخالفة على أرض زراعية في مدينة القنايات، مكلفًا رئيس المدينة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب الشونة والمخالفة.
كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي بكل قوة وحزم لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتشكيل لجان عمل لرصد ومتابعة حالات التعدي والإبلاغ عنها.
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