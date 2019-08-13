شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: أول تقرير عن جودة الخدمات الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أول تقرير رسمى عن جودة خدمات شركات المحمول والإنترنت فى مصر سيصدر فى سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم قياس جودة الخدمة عن طريق شركة «رود آند شوارتز»، الألمانية، التى تعاقد معها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مؤخرا لهذا الغرض، والتى تعد من أكبر الشركات الدولية فى مجال قياس جودة خدمات الاتصالات فى العالم، وستقوم بقياس الخدمة فى 91 نقطة، و70 طريقا و20 مكانا مغلقا عاما، مثل المراكز التجارية ومحطات المترو والمبانى الحكومية شهريا، وسيعاد القياس فى الشهر التالى فى الأماكن التى بها جودة منخفضة حتى نتأكد من قيام الشركات بتحسينها.

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وأضاف «طلعت»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين يأتى على رأس أولويات الوزارة، وتم تدشين مركز لجودة الخدمات بمقر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات باستثمارات 50 مليون جنيه، من أجل تحقيق هذا الغرض، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان حقوق المواطنين فى الحصول على أعلى مستوى لخدمات الاتصالات والإنترنت، مؤكدا أن المركز مطابق للمعايير الدولية لقياسات جودة خدمات الاتصالات.

ولفت إلى أنه سيتم إرسال نسخ من التقرير رسميا إلى شركات المحمول الأربع العاملة فى السوق المصرية، لإطلاعهم على نتائج التقرير ولتعرف كل شركة نقاط ضعفها وتعمل على تحسينها مستقبلا، فهى شركات تضخ استثمارات وتدفع ضرائب وتوفر فرص عمل.

وأشار إلى أنه سيتم توقيع عقوبات على الشركات التى لا تلتزم بشروط الجودة التى تم الاتفاق عليها فى الرخص التى حصلت عليها الشركات، مشددا على أنه ليس الغرض من توقيع الجزاءات أو الغرامات على الشركات هو التغريم أو العقاب فى حد ذاته، لكنها وسيلة لضبط الجودة ودفع الشركات لرفع مستواها، وأن المنافسة بين الشركات هى العامل الأول لتحسين ورفع الكفاءة، لأن المستهلك فى النهاية سيذهب للشركة التى تقدم أفضل جودة بأحسن سعر.