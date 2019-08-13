3 أطباء مُرشحين على مقعد نقيب القاهرة بانتخابات التجديد النصفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نقابة أطباء القاهرة، إن 3 أطباء يتنافسون على مقعد نقيب العاصمة، بانتخابات التجديد النصفى، والمقرر لها الجمعة 11 أكتوبر المقبل، هم: إبراهيم عبد الغنى، شيرين غالب، عاطف السيد أحمد دنيا.
وأوضحت أن المُرشحين على مستوى النقابة أكثر من 15 سنة، هم: أشرف سفيع محمد، أم كلثوم شلش، إيهاب عبد العزيز على جلبط، إيهاب عبد المجيد لطفى، جيهان يوسف، سلوى كمال، شيماء محمد عرفه، عماد سلطان، محمد البرعى، محمد القصاص، منير بشارة، مها فريد، مهجة عادل سامى، وائل حبلص، وفاء أمين.
وأضافت: وعلى مستوى النقابة أقل من 15 عام، هم: أحمد حلمى، أحمد صفوت، أحمد عبد الغفار، أحمد عياد، أحمد محمد على الغيطى، سامح النقيب، سعد عادل، شريف صفوت، شيماء صلاح، عمرو محمد إبراهيم، محمد سعيد عمرو، هبه سامى على محمد عوض.
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