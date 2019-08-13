شكرا لقرائتكم خبر عن "الماء والخضرة والوجه الحسن" محور روض الفرج .. فسحة مجانية على النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول محور روض الفرج إلى فسحة شعبية ومتنفس جديد فى حياة المصريين ،وحرص عدد كبير من العائلات المصرية والشباب والأطفال على التقاط الصور التذكارية على هذا المشروع العملاق ، وخاصة فوق الممشى الزجاجى .

ثلاثية الجمال "الماء والخضرة والوجه الحسن" على محور روض الفرج ، شهدت فى ثالث أيام العيد اقبال كبير من المواطنين من مختلف الأعمار ، الى جانب التواجد المميز لهواة الصيد .

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