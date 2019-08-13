شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تنتهى من المخطط التفصيلى لمدينتى ملوى والفشن الجديدتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الإسكان، أنه تم الانتهاء من المخطط التفصيلى للمرحلة العاجلة بالمرحلة الأولى على مساحة حوالى 1056فدانا بمدينتى ملوى والفشن الجديدتين.

ويشمل المخطط التفصيلي بالمرحلة العاجلة على مساحة 165 فدانا ضمن المرحلة الأولى بمدينة ملوي الجديدة على إقامة مناطق سكنية مختلفة (قطع أراض "فيلات فاخرة" – سكن مصر – وحدات JANNA للإسكان الفاخر)، ويهدف إلى تنفيذ 3392 وحدة سكنية نموذج وحدات"JANNA" بمتوسط مساحة 150م2 عدد(106) عمارات (أرضي + 7 أدوار متكررة) على مساحة 82 فدانا، وعدد 66 فيلا فاخرة لعدد (37) قطعة أرض على مساحة 20 فدانا بالمدينة، مشيراً إلى أن المخطط يشتمل على مشروعات خدمية( مسجد – كنيسة – حضانة – حديقة – نادِ اجتماعي – إداري - طبي – تجاري - مدرسة)على مساحة 61 فدانا.

وأوضحت الوزارة، أنه تم طرح 512 وحدة سكنية بمساحة 150م2 لعدد (16) عمارة بمشروع"JANNA" للإسكان الفاخر مسلسل منطقة رقم 1، وذلك ضمن المرحلة العاجلة بالمرحلة الأولى بمدينة ملوي الجديدة.

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وبالنسبة لمدينة الفشن الجديدة، تبلغ مساحة المرحلة العاجلة بمدينة الفشن الجديدة نحو 177.5 فدان، وتشمل مناطق سكنية عمارات نموذج (أ - ب) مميز بالإضافة إلى قطع أراض سكنية وأنشطة خدمية، ويهدف المخطط التفصيلي للمرحلة العاجلة إلى تنفيذ 2704 وحدات سكنية "إسكان مميز" (169) عمارة (أرضي + 3 أدوار متكررة)، وكذا توفير 116 قطعة أرض سكنية، بالإضافة إلى الأنشطة الخدمية(مسجد – كنيسة - طبي – تجاري – إداري – ترفيهي - اجتماعي).

وبالنسبة للموقف التنفيذي بمدينة ملوي الجديدة، أكدت الوزارة أنه تم البدء في تنفيذ عدد 26 عمارة سكنية، حيث تم عمل الجسات الجيولوجية بمعرفة الشركات المسند إليها تنفيذ العمارات، وتم الانتهاء من أعمال الحفر لعدد 16 عمارة وجارِ تنفيذ أعمال حفر 8 عمارات أخرى، وتخصيص عدد 2 موقع لإقامة محطات لخلط الخرسانة بنظام مقابل الانتفاع السنوي بمساحة إجمالية(9 آلاف م2)للعمل على توفير الخرسانات للشركات المنفذة، كما أنه جار التنسيق مع الهيئة وشركة المقاولون العرب لتوفير معمل لاختبار الأعمال الجاري تنفيذها بالمدينة، كما تم التصميم والمراجعة لأعمال الطرق وجار تنفيذ أعمال الفرمة، وجار التنسيق بين قطاعات التنمية وتطوير المدن والتخطيط والمشروعات بخصوص تعديلات شبكة الصرف لإلغاء بعض الروافع، وتلافي الملاحظات بعد المراجعة لتصميم أعمال المياه، وكذا تصميم أعمال الري، كما تم اعتماد مواقع الآبار والروافع من قطاع التخطيط والمشروعات.

وبالنسبة للموقف التنفيذي لمدينة الفشن الجديدة، جار تنفيذ الجسات لعدد 18 عمارة نموذج(أ)، وإعداد تقرير الجسات لعدد 14 عمارة نموذج(ب)، كما تم الانتهاء من تصميم شبكة الطرق، وجار تنفيذ أعمال الفرمة بنسبة 60%، وكذا الانتهاء من تصميم شبكات المياه واعتماد المقايسات، وتصميم شبكات الصرف واعتماد المقايسات، وكذا الانتهاء من تصميم شبكات الري وجارِ مراجعة التصميمات، كما تم دراسة واختبار مواقع الآبار والروافع بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات والاستشاري المصمم.

تجدر الإشارة إلى أنه صدر القرار الجمهوري رقم 347 لسنة 2018 بتخصيص مساحة 18420.52 فدان، لإقامة مدينة ملوي الجديدة، والتي تستهدف استيعاب 523472 نسمة (وفق الدراسات العمرانية)، وتبعد مدينة ملوي الجديدة عن مدينة ملوي القائمة مسافة حوالي 12كم، وتقع شرق الطريق الصحراوي الغربي(القاهرة - أسيوط)، كما شمل القرار تخصيص مساحة 17958.05 فدان، لإقامة مدينة الفشن الجديدة، ويقدر عدد السكان المستهدف للمدينة بالمناطق السكنية 1 مليون و200 ألف نسمة (وفق الدراسات العمرانية)، وتبعد مدينة الفشن الجديدة عن مدينة الفش القائمة نحو 15 كم، وتبعد حوالي 45كم من مدينة الفيوم الجديدة.