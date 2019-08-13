شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة: تلقينا 3 شكاوى لسيدات وفتيات تعرضن للتحرش بثانى أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة عن تلقيه خلال ثانى أيام عيد الاضحى المبارك عبر الخط المختصر 15115، ثلاثة شكاوى لسيدات وفتيات تعرضن للتحرش، بالإضافة إلى شكوى اغتصاب، وأخرى ضرب وعنف أسرى، وشكوى منع من الميراث، وذلك بمحافظات كفر الشيخ والغربية والمنوفية والإسكندرية.

وأوضحت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة، أن الشكوى الخاصة بمحافظة المنوفية جاءت من والد فتاتين تقدم بشكوى تفيد بتعرض بناته للتحرش بهما أمام كافتيريا، وتحريره محضر بواقعه التحرش ببناته فى قسم الشرطة، وأفاده المكتب بمتابعة المحضر أمام النيابه العامه لحين تحديد جلسة أمام المحكمة.

أما فى محافظة الإسكندرية فتلقى المكتب شكوى من فتاة تعرضت لإرسال رسائل نصية ورسائل عبر الواتس آب بصور وكلام مخل، وتم إفادتها بالتقدم بشكوى لمباحث الإنترنت، وسوف يتابع المكتب معها لحين تحريك دعوى جنائية ضد صاحب الهاتف، والتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالمديرية.

وفى محافظة الغربية جاءت الشكوى من فتاة تعرضت لسرقة الصفحة الشخصية الخاصة بها من خطيبها السابق ونشر صور خاصة لها، وإرسال صورها الخاصة التى حصل عليها بطرق غير مشروعة على الواتس آب الخاص بها، وتهديده لها بنشرها على فيس بوك، وحررت الشاكية محضرا فى مباحث الاتصالات، وتمت إحالته إلى النيابة، وتمت إفادتها بمتابعة المكتب للمحضر أمام النيابة العامة، وطلب إجراء تتبع للهاتف الذى يتم إرسال الرسائل منه لتحريك الدعوى الجنائية ضد هذا الشخص، وأن تتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة فى محافظتها.

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كما أشارت أمل عبد المنعم إلى أن المكتب استقبل عددا من الاستفسارات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذ أحكام ، وتم إفادتهن بالمشورة القانونية اللازمة، كما وردت مجموعة استفسارات متعلقة بنشاط المجلس.

واكدت أمل عبد المنعم أن مكتب شكاوى المرأة يقدم المساندة الاجتماعية والقانونية والنفسية من خلال محامين متخصصين وأخصائيين اجتماعين للسيدات والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف في حالة الاتجاه لرفع دعاوى قضائية.

ويتلقى مكتب شكاوى المرأة شكاوى التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة عبر الخط المختصر 15115، وتتم المتابعة الدورية مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وقطاع إدارة الأزمات والكوارث به.