شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط تتابع أداء اللجان المشرفة على الحجاج.. وتؤكد: البعثة مهمتها تذليل الصعوبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، تقارير بعثة الحج السياحى من الوزارة وغرفة الشركات وأعضاء اللجنة العليا للحج المتواجدة بالمملكة العربية السعودية لحظة بلحظة للوقوف على إنجاز الخطط المقررة لراحة الحجاح ومدى مطابقة الخدمات المقدمة من الشركات السياحية للمعايير الوزارية المنظمة لذلك ومدى التزام الشركات بتنفيذ البرامج والاشتراطات المتفق عليها مع عملائها من ضيوف الرحمن.

ووجهت الوزيرة أعضاء اللجنة بالحرص على رصد أحوال الحجيج بأنفسهم وقيادة فرق عمل يمكنها التحرك بسرعة وكفاءة مع شكاوى الحجاج.

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وشددت الوزيرة على أن المهمة المنوطة بجميع أعضاء بعثة الوزارة فى المملكة هى العمل على راحة الحجاج المصريين وتحصين كرامتهم ضد أى تجاوز ومنحهم أفضل الفرص لتأدية الشعائر فى أجواء روحانية خالية من الضغوط والعوائق مادية كانت أو معنوية، مشيرة إلى أن ذلك يتحقق بالالتزام والحسم والمرونة فى ذات الوقت بالخطط المدروسة والإجراءات المتفق عليها مع السلطات السعودية المنظمة للحج.

وثمنت الوزيرة الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية فى مصر والسعودية لإنجاح موسم الحج هذا العام، مشيرة إلى انسيابية الإجراءات التى انعكست بإيجابية على سرعة وكفاءة إجراءات استخراج التأشيرات وتنظيم مواعيد الرحلات عبر البر والبحر والجو، وأوضحت أن كفاءة توزيع المهام والخبرات المصرية المتراكمة لدى كوادر السياحة المصرية فى التعاملات الخاصة بموسم الحج كان لها الأثر الحاسم فى النجاح. وطالبت الوزيرة بتعزيز تواجد أعضاء البعثة بين الحجاج المصريين لبث رسائل اطمئنان وثقة إليهم بأن مصر دولة ترعى مواطنيها وتحمى عزتهم أينما كانوا وأن عهود الفوضى والإهمال والتراخى قد غربت شمسها للأبد.

من ناحية أخرى، حرص أعضاء بعثة الحج السياحى من الوزارة وغرفة الشركات على الالتقاء ببعض الحجاج المصريين للوقوف على مستوى الخدمة والمقدمة لهم والاستماع إلى ملاحظتهم وإصدار تعليماتهم الفورية للتعامل معها بكفاءة وموضوعية. ووفرت غرفة الشركات لحجاج القطاع السياحى الرعاية الطبية للحجاج من خلال التعاون مع بعثة وزارة الصحة، حيث قدموا لهم الإرشادات الواجب اتباعها قبل الصعود على عرفات، وأهمها عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر يوم الوقوف بعرفة واتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة فيما يخص أنواع التغذية لتجنب حدوث أى عارض صحى. وتابع أعضاء مجلس إدارة غرفة الشركات وأعضاء البعثة السياحية خطة تأمين الحجيج مع السلطات السعودية، وكذلك قامت غرفة شركات السياحة بعقد عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية لحجاج السياحى عشية الوقوف على عرفات، قدمها شيوخ وزارة الأوقاف، حيث تم خلالها توضيح مناسك الحج بشكل مبسط، والحديث عن أركان الحج والأشياء الواجبة خلال تأدية المناسك، والرخص التى منحها الله عز وجل لعباده للتيسير عليهم من مشقة الحج.